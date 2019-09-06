Павлюченко: чтобы победить шотландцев, не надо бегать по полю сломя голову

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на предстоящий матч отборочного цикла Евро-2020 между Шотландией и Россией. В интервью RT эксперт отметил, что соперник превосходит отечественный коллектив в скорости и по физическим показателям, однако правильно выбранная тактика нивелирует эти преимущества.

«Для победы в этом матче не надо много и быстро бегать. То есть надо сыграть, как «Барселона», ― правильно расставиться и не носиться по полю сломя голову. Это должен делать соперник, пытающийся отобрать мяч и теряющий в это время свои силы. Кстати, именно поэтому будет крайне важен первый, быстрый гол. При таком раскладе хозяева поля, скорее всего, сбавят скорости, станут играть аккуратнее и могут пропустить ещё», ― подчеркнул Павлюченко.  

Ранее Артём Дзюба признался, что считает Шотландию крепкой командой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить