Махачев признался, с кем мечтает подраться в рамках турниров UFC

Российский боец Ислам Махачев рассказал, с кем из бойцов UFC он бы хотел сразиться в октагоне.

«На данный момент не могу назвать имена спортсменов, во встрече с которыми был бы особенно заинтересован. Те, с кем я мечтал сразиться, перешли в полусредний вес. Нэйт Диас, Кевин Ли — подраться с ними было бы интересно», — признался Махачев в интервью RT.

По словам россиянина, у него была возможность сразиться на турнире в Абу-Даби с Джеймсом Виком.

«Правда, на тот момент я также находился выше него в рейтинге — я был на 14-й позиции, а он — на 15-й. Проблема в том, что бой должен был состояться несколькими неделями ранее — это не подходило мне по срокам. Но, если бы он приехал, с радостью бы вышел в октагон», — добавил Махачев.

Ранее Ислам предположил, насколько велика вероятность того, что UFC организует матч-реванш между его соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.