Сборная Австралии по баскетболу первой квалифицировалась на ОИ-2020 в Токио

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Сборная Австралии вышла во второй групповой раунд чемпионата мира по баскетболу, что позволило представителям Зелёного континента первыми квалифицироваться на Олимпийские игры — 2020 в Токио.
Сборная Австралии по баскетболу первой квалифицировалась на ОИ-2020 в Токио
  • РИА Новости

Сборная Австралии стала лучшим коллективом из Океании на чемпионате мира по баскетболу, завоевав путёвку на Олимпийские игры — 2020. Это стало возможным благодаря проигрышу команды Новой Зеландии, главного конкурента австралийцев, в матче с Грецией (97:103). Таким образом, вторая команда из Океании не прошла во второй групповой этап, в то время как австралийцы выиграли свою группу.

На Олимпиаде в Токио примут участие 12 национальных команд. Семь из них квалифицируются на Игры через чемпионат мира.

Ранее ФИБА опубликовала видео лучших моментов сборной России на групповом этапе ЧМ.

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