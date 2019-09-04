Форвард сборной России по баскетболу Валиев прокомментировал предстоящий матч с Аргентиной

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Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев в беседе с «Известиями» прокомментировал предстоящий матч с Аргентиной на чемпионате мира.
Форвард сборной России по баскетболу Валиев прокомментировал предстоящий матч с Аргентиной
  • РИА Новости

«Мы уже играли с аргентинцами незадолго до ЧМ-2019, видели два их матча на групповом этапе. Поэтому понимаем, как они действуют в той или иной ситуации», — заявил он.

По его словам, в настоящее время россияне индивидуально разбирают тактику всех лидеров соперника. Как отметил Валиев, национальная команда будет лучше готова к игре, чем это было в товарищеском матче.

«После игры с Кореей была усталость. Сейчас уже полегче. Накануне мы провели не такую сложную тренировку — больше тактическую. Обсуждали, как лучше сыграть против аргентинцев. Так что сил должно хватить», — добавил баскетболист.

Сборная России наравне с командой Аргентины одержала две победы в двух стартовых турах и вышла в стадию второго группового раунда. Лидеры квартета В встретятся 4 сентября в 15:30 мск.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход национальной команды во второй групповой раунд турнира.

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