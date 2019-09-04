Тренер «Коламбуса» рассказал, что в уходе Панарина и Бобровского вывело его из себя

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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла впервые прокомментировал уход и команды нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского.
Тренер «Коламбуса» рассказал, что в уходе Панарина и Бобровского вывело его из себя
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я в бешенстве. Да, я в бешенстве. Я зол за своих игроков. Я зол за город и всю организацию. Я испытываю огромное уважение к перечисленным игрокам, но не надо говорить о чёртовой победе в том стиле, что вы хотите уйти в другой клуб ради того, чтобы добиться победы. Выигрывать надо здесь», — приводит слова Тортореллы The Score.

Он отметил, что говорит об этом очень осторожно, поскольку ему нравятся эти игроки.

«Я уважаю всех этих парней, но я не хочу слышать одной фразы: «Я хочу побеждать». Ведь мы прогрессировали, и побеждать нужно было с нами. Возможно, им не нравилось играть за меня. И это нормальная ситуация. Ведь играют ради товарищей по команде, а не за главного тренера, но именно в этом плане я увидел высокомерие», — добавил специалист.

Панарин и Бобровский в качестве свободных агентов ушли из «Коламбуса», подписав контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Ранее Алиса Знарок заявила, что не влияла на решение Панарина выбрать «Рейнджерс».

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