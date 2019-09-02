Источник: американский легкоатлет Коулмэн не будет дисквалифицирован за пропуск трёх допинг-тестов

Американский спринтер Кристиан Коулмэн избежал дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов в течение одного календарного года.

Как сообщает АР, Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинения в пропуске трёх допинг-тестов с американского бегуна Кристиана Коулмэна, сославшись на технические проблемы.

После консультаций USADA со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) выяснилось, что согласно правилам можно считать, что Коулман пропустил первый допинг-тест 1 апреля 2018 года, когда заполнял АДАМС на предстоящий квартал, а не 6 июня 2018 года, когда он не оказался в указанном месте. Третий пропуск датирован 26 апреля 2019 года. Таким образом, три пропуска допинг-тестов спринтером не укладываются в один год.

Ранее ВФЛА дисквалифицировала подделывавшего результаты судью.