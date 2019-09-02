Тер Штеген, Алисон и Эдерсон номинированы на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) назвала тройку претендентов на звание лучшего вратаря года.
Тер Штеген, Алисон и Эдерсон номинированы на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА
  • Reuters

В список номинантов вошли Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны», Алисон Бекер из «Ливерпуля» и Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».

Вручение премии состоится 23 сентября на торжественной церемонии в Милане.

Ранее пресс-служба ФИФА объявила шорт-лист номинантов на премию Пушкаша.

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