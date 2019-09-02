Тер Штеген, Алисон и Эдерсон номинированы на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА
- Reuters
В список номинантов вошли Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны», Алисон Бекер из «Ливерпуля» и Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».
🚨 #TheBest Men’s Goalkeeper Finalists 🚨— FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019
🇧🇷 @Alissonbecker
🇧🇷 @edersonmoraes93
🇩🇪 @mterstegen1pic.twitter.com/RXhTkPenkl
Вручение премии состоится 23 сентября на торжественной церемонии в Милане.
Ранее пресс-служба ФИФА объявила шорт-лист номинантов на премию Пушкаша.