СМИ: Вратарь «Реала» Навас подписал контракт с ПСЖ

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас подписал соглашение с французским «Пари Сен-Жермен».

Как утверждает Get French Football News, он уже подписал соглашение с парижским клубом. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

32-летний костариканец выступает за «Реал» с 2014 года. В его активе 52 сухих матча из 162 за мадридский клуб, в составе которого он трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, четырежды — клубный чемпионат мира, а также по одному разу Примеру и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что «Севилья» объявила о трансфере Чичарито из «Вест Хэм».