Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками на US Open

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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказал мнение о своём конфликте с болельщиками на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.
Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками на US Open
  • Reuters

«Если говорить о предыдущем матче, то я был идиотом, если честно. Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за пределами корта являюсь хорошим человеком», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Он отметил, что после матча с немцем Домиником Кёпфером немного пообщался с болельщиками.

«Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Пожалуй, это самая наэлектризованная публика в мире. Играя на этих больших аренах, я всё почувствовал. Сегодня я вновь вступал в диалог со зрителями. Надеюсь, им было весело, как и мне. Это придало мне энергии для победы», — добавил россиянин.

Во время матча третьего раунда US Open с Фелисиано Лопесом болельщики активно поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания, сделав в сторону зрителей неприличный жест.

Ранее сообщалось, что Медведев танцем отметил первый в карьере выход в четвертьфинал турнира Большого шлема.

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