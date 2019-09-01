Кремлёв не будет претендовать на пост президента AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы нового президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Я не буду претендовать. Нам сейчас необходимо объединиться для разрешения всех проблем — это важнее»,— приводит слова Кремлёва ТАСС.

Предыдущий президент AIBA Гафур Рахимов сложил свои полномочия 15 июля. Временным руководителем организации является глава Африканской конфедерации бокса Мохаммед Мустасан.

Внеочередные выборы главы AIBA пройдут в рамках конгресса организации, которой состоится 13 декабря в швейцарской Лозанне.

Ранее стали известны места и даты проведения олимпийских отборочных турниров по боксу.