У полузащитника «Спартака» Мирзова диагностирован перелом

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил результаты медицинского обследования Резиуана Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».

Как сообщает пресс-служба клуба, у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Отмечается, что предварительные сроки восстановления 26-летнего хавбека будут определены позднее.

В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах и записал в свой актив две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Руслан Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука.