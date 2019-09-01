У полузащитника «Спартака» Мирзова диагностирован перелом

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Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил результаты медицинского обследования Резиуана Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».
У полузащитника «Спартака» Мирзова диагностирован перелом
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Отмечается, что предварительные сроки восстановления 26-летнего хавбека будут определены позднее.

В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах и записал в свой актив две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Руслан Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука.

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