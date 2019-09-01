У полузащитника «Спартака» Мирзова диагностирован перелом
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Как сообщает пресс-служба клуба, у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
Отмечается, что предварительные сроки восстановления 26-летнего хавбека будут определены позднее.
В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах и записал в свой актив две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Руслан Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука.