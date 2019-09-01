Мостовой о Зобнине: хорошо играет, только когда рядом квалифицированные игроки
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- РИА Новости
«Он слишком возвышен в глазах общественности. Я неоднократно говорил, что это обычный, просто работоспособный футболист. Его секрет в том, что он хорошо играет только тогда, когда рядом с ним более квалифицированные футболисты. Он не может взять мяч и чисто передать его вперёд на 20 метров. Фернандо, к примеру, мог», ― рассказал он RT.
Ранее Зобнин заявил, что рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака».