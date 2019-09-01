Мостовой о Зобнине: хорошо играет, только когда рядом квалифицированные игроки

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в преддверии встречи москвичей с «Зенитом» отметил проблемы в центральной линии красно-белых. По мнению специалиста, это связанно с уровнем футболистов столичной команды, в частности, хавбека Романа Зобнина.

«Он слишком возвышен в глазах общественности. Я неоднократно говорил, что это обычный, просто работоспособный футболист. Его секрет в том, что он хорошо играет только тогда, когда рядом с ним более квалифицированные футболисты. Он не может взять мяч и чисто передать его вперёд на 20 метров. Фернандо, к примеру, мог», ― рассказал он RT.

Ранее Зобнин заявил, что рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака».