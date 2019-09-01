Российская футболистка скончалась в возрасте 23 лет от остановки сердца

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Российская футболистка Полина Кобзева скончалась в возрасте 23 лет.
Российская футболистка скончалась в возрасте 23 лет от остановки сердца
  • © podolchankawfc / Instagram

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Подольчанка», цвета которого защищала Кобзева.

Отмечается, что причиной смерти спортсменки стала остановка сердца.

«Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования её родным и близким», — отмечается в заявлении на странице «Подольчанки» в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что французский гонщик Антуан Юбер погиб в результате аварии, случившейся во время гонки Гран-при «Формулы-2» в Бельгии.

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