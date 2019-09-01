СМИ: Клуб НБА «Хьюстон» подпишет новый контракт на $54,5 млн с защитником Гордоном

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» достиг договорённости о подписании нового контракта с 30-летним атакующим защитником Эриком Гордоном.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что новое соглашение Гордона с коллективом из Техаса вступит в силу по окончании сезона-2019/20 и будет рассчитано на три года, за которые баскетболист сможет заработать в общей сложности $54,5 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НБА защитник принял участие в 68 поединках «Рокетс», в которых он набирал в среднем 16,2 очка, 2,2 подбора и 1,9 передачи за 31,7 минуты, реализовав 36% трёхочковых бросков.

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса.