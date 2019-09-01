СМИ: Клуб НБА «Хьюстон» подпишет новый контракт на $54,5 млн с защитником Гордоном

Короткая ссылка
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» достиг договорённости о подписании нового контракта с 30-летним атакующим защитником Эриком Гордоном.
СМИ: Клуб НБА «Хьюстон» подпишет новый контракт на $54,5 млн с защитником Гордоном
  • @NBA
  • Twitter

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что новое соглашение Гордона с коллективом из Техаса вступит в силу по окончании сезона-2019/20 и будет рассчитано на три года, за которые баскетболист сможет заработать в общей сложности $54,5 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НБА защитник принял участие в 68 поединках «Рокетс», в которых он набирал в среднем 16,2 очка, 2,2 подбора и 1,9 передачи за 31,7 минуты, реализовав 36% трёхочковых бросков.

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить