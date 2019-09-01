Обладатель Кубка Стэнли Лавджой завершил профессиональную карьеру

Американский хоккеист Бен Лавджой принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 35 лет.

Об этом сообщает ESPN.

Защитник отыграл в общей сложности 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз», приняв участие в 620 поединках регулярных чемпионатов и плей-офф сильнейшей хоккейной лиги планеты. В них Лавджой отметился суммарно 25 заброшенными шайбами и 93 результативными передачами.

Наибольшим успехом в карьере Бена является завоевание Кубка Стэнли с «Пингвинз» в 2016 году.

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