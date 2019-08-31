Непомнящий не считает, что «Зенит» демонстрирует привлекательный футбол
- © Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
«Ростов» демонстрирует приятный глазу футбол. Я бы ещё вспомнил про «Краснодар», который смотрится весьма симпатично, хотя и недотягивает до собственного уровня образца прошлого сезона. Временами ЦСКА играет в красивой манере, можно вспомнить и про «Локомотив». Разве что о «Зените» такого точно нельзя сказать», — сказал Непомнящий в интервью RT.
Также тренер не согласился, что «Ростов» показывает самый привлекательный футбол в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Непомнящий не считает Максименко виноватым в первом голе от «Браги».