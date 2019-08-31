Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
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«Спасибо за вашу энергию — она принесла мне победу в этой встрече. Если бы не вы, я бы не выиграл. Когда вы будете ложиться спать, я хочу, чтобы вы знали: я победил благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» — сказал Медведев после матча.
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
Ранее Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open.