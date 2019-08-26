Медведев остался пятым в рейтинге ATP перед стартом на US Open

Короткая ссылка
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 26 августа.
Медведев остался пятым в рейтинге ATP перед стартом на US Open
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений — лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним располагаются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и россиянин Даниил Медведев.

Карен Хачанов сохранил девятое место, а Андрей Рублёв поднялся с 47-й на 43-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова сохранила 87-е место в рейтинге WTA накануне старта US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить