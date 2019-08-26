Медведев остался пятым в рейтинге ATP перед стартом на US Open

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 26 августа.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений — лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним располагаются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и россиянин Даниил Медведев.

Карен Хачанов сохранил девятое место, а Андрей Рублёв поднялся с 47-й на 43-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова сохранила 87-е место в рейтинге WTA накануне старта US Open.