Драчёв назвал достойным выступление российских биатлонистов на летнем ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил выступление национальной команды на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.

«В каждой гонке у нас был шанс на победу, только в одной наших спортсменов не оказалось на пьедестале. Выступление считаю достойным. Особенно если учитывать, что специальной подготовки к турниру не было», — приводит слова Драчёва ТАСС.

На мировом первенстве по летнему биатлону российские спортсмены завоевали 12 медалей — две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых, что позволило национальной команде занять третье место в медальном зачёте соревнований.

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