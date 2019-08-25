Латыпов завоевал серебро на ЧМ по летнему биатлону

Российский спортсмен Эдуард Латыпов занял второе место на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.

РИА Новости

На четырёх огневых рубежах Латыпов допустил пять промахов, что не помешало ему показать второй результат. От обладателя золотой медали словака Мартина Отченаша (25 минут 21,8 секунды) россиянин отстал на 9,9 секунды. Бронзовая медаль досталась спортсмену из Словении Клемену Бауэру (+14,9 секунды), допустившему шесть промахов на огневых рубежах. Ранее сообщалось, что Игорь Малиновский завоевал бронзу на первенстве планеты по летнем биатлону.