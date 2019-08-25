Билялетдинов: в сентябре тренерский штаб «Зенита» может отказаться от нынешней тактики
- РИА Новости
«Зенит» уже хорошо знаком всем соперникам! Им понятно как играть против него. Это естественный процесс. Не исключаю, что во время сентябрьской паузы в чемпионате России тренерский штаб перекроит тактику и откажется от быстрого комбинационного футбола. Но тут нужно спросить и с игроков, они должны сами понимать, что их разгадали. Не ожидая паузы и разговоров с тренером, находясь на поле перестраиваться и принимать решение. Но главный вывод такой — видно, что команде нужна перезагрузка и им срочно нужно перезарядить батарейки», — отметил эксперт в беседе с RT.
Ранее Билялетдинов объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы.