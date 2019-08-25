Билялетдинов: в сентябре тренерский штаб «Зенита» может отказаться от нынешней тактики

Экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что в связи с ухудшением игры в атаке тренеры чемпионов страны в ближайшее время могут пойти на смену курса в построении игры команды.

«Зенит» уже хорошо знаком всем соперникам! Им понятно как играть против него. Это естественный процесс. Не исключаю, что во время сентябрьской паузы в чемпионате России тренерский штаб перекроит тактику и откажется от быстрого комбинационного футбола. Но тут нужно спросить и с игроков, они должны сами понимать, что их разгадали. Не ожидая паузы и разговоров с тренером, находясь на поле перестраиваться и принимать решение. Но главный вывод такой — видно, что команде нужна перезагрузка и им срочно нужно перезарядить батарейки», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее Билялетдинов объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы.