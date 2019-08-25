Билялетдинов: «Зениту» стоит начать играть как сборная Бельгии и «Манчестер Сити»

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Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с RT проанализировал проблемы в атаке «Зенита». По мнению специалиста, во многом это связано с функциональной готовностью игроков центральной линии.
Билялетдинов: «Зениту» стоит начать играть как сборная Бельгии и «Манчестер Сити»
  • РИА Новости

«Ерохин и Кузяев пока не восстановились от травм. Они далеки от идеальной формы. А ведь от них зависит очень многое в атаке команды. Как минимум её разнообразие и креативность. Если делать простые пасы поперёк с небольшим движением вперёд и диагональным забросом по приходящей траектории, то проблемы будут продолжаться. Я изучал вопрос, так атакуют 80% команд РПЛ. Это однообразно и предсказуемо», — отметил тренер.

По мнению Билялетдинова, чемпионам страны стоит обратить внимание на тактику сборной Бельгии.

«Возможно, им стоит попробовать проникающие атаки. К примеру, это практикуют сборная Бельгии, «Манчестер Сити» и в своё время проповедовал золотой состав «Барселоны». Я говорю о постоянном использовании подобной модели, а не о единичных случаях. Против такого построения игры сложно бороться, к тому же это зрелищно. В то же время это очень сложно, но если получится, то это просто высший пилотаж!» — резюмировал эксперт.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура РПЛ.

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