СМИ: Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2020 года

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Форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах может покинуть команду после окончания сезона-2019/20.
СМИ: Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2020 года
  • Reuters

Как сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» готов отпустить нападающего по окончании текущего сезона.

По информации издания, мадридский «Реал» проявляет интерес к Салаху и намерен заняться осуществлением трансфера. При этом «Ливерпуль» надеется выручить за своего лидера около €200 млн.

Салах выступал за египетский «Мокавлун», швейцарский «Базель», английский «Челси», а также итальянские «Фиорентину» и «Рому». Он пополнил состав «Ливерпуля» в 2017 году и за этот период провёл 104 матча и забил 71 мяч.

В сезоне-2018/19 он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.

Ранее капитан «Реала» Серхио Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира.

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