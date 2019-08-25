СМИ: Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2020 года

Форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах может покинуть команду после окончания сезона-2019/20.

Как сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» готов отпустить нападающего по окончании текущего сезона.

По информации издания, мадридский «Реал» проявляет интерес к Салаху и намерен заняться осуществлением трансфера. При этом «Ливерпуль» надеется выручить за своего лидера около €200 млн.

Салах выступал за египетский «Мокавлун», швейцарский «Базель», английский «Челси», а также итальянские «Фиорентину» и «Рому». Он пополнил состав «Ливерпуля» в 2017 году и за этот период провёл 104 матча и забил 71 мяч.

В сезоне-2018/19 он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.

Ранее капитан «Реала» Серхио Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира.