Две европейские команды сыграют в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2
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Ими стали две европейские команды: победитель The International 2018 OG, пробившаяся в гранд-финал благодаря успешным выступлениям в верхней сетке плей-офф, и чемпионы мира 2017 года из Team Liquid, вышедшие в гранд-финал из нижней сетки.
Гранд-финал The International 2019 состоится в воскресенье, 25 августа, в Шанхае. Его победитель получит более $15 млн призовых.
Единственная российская команда, принимавшая участие в The International 2019, Virtus.pro, в плей-офф чемпионата мира выступила неудачно и по итогам турнира разделила 9—12-е места.
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