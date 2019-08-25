Польский теннисист Гуркач стал победителем турнира АТР в Уинстон-Сейлеме
- © David Kirouac/Icon Sportswire
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В финальном матче соревнований Гуркач в трёх сетах оказался сильнее представителя Франции Бенуа Пэра, получившего от организаторов первый номер посева, со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Для 22-летнего поляка титул, завоёванный в Уинстон-Сейлеме, стал первым на турнирах АТР в одиночном разряде в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что польская теннисистка Магда Линетт выиграла турнир в Нью-Йорке.