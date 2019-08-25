Польская теннисистка Линетт выиграла турнир в Нью-Йорке

Польская спортсменка Магда Линетт одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Йорке.

В финальном матче соревнований Линетт в трёх сетах одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи со счётом 5:7, 7:5, 6:4.

Для польской теннисистки титул, завоёванный в Нью-Йорке, стал первым в профессиональной карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Румынии Моника Никулеску проиграли в финале турнира в Нью-Йорке в парном разряде.