Польская теннисистка Линетт выиграла турнир в Нью-Йорке
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В финальном матче соревнований Линетт в трёх сетах одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи со счётом 5:7, 7:5, 6:4.
Для польской теннисистки титул, завоёванный в Нью-Йорке, стал первым в профессиональной карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Румынии Моника Никулеску проиграли в финале турнира в Нью-Йорке в парном разряде.