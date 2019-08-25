Польская теннисистка Линетт выиграла турнир в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Польская спортсменка Магда Линетт одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Йорке.
Польская теннисистка Линетт выиграла турнир в Нью-Йорке
  • © Corine Sciboz/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В финальном матче соревнований Линетт в трёх сетах одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи со счётом 5:7, 7:5, 6:4.

Для польской теннисистки титул, завоёванный в Нью-Йорке, стал первым в профессиональной карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Румынии Моника Никулеску проиграли в финале турнира в Нью-Йорке в парном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить