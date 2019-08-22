Берг считает, что футболистам «Краснодара» должно быть стыдно за свою игру в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

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Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг прокомментировал игру команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.
Берг считает, что футболистам «Краснодара» должно быть стыдно за свою игру в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
  • © fckrasnodar.ru

«Конечно, «Олимпиакос» хорошая команда, но мы помогли им выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Мы позволили им забить четыре гола, три — в концовке, это кошмар. Я не знаю, что сказать. Всё, что могло сложиться плохо — вышло плохо. Мы не использовали наши моменты, пропускали контратаки, у нас не держался мяч, когда было нужно. Всё пошло не так, как должно было», — цитирует шведского форварда сайт Sport24.ru.

По словам Берга, поединок с «Олимпиакосом» стал для игроков «Краснодара» худшим за долгое время.

«Неприятно быть соучастником такого поражения, мне стыдно, и это чувство должен испытывать каждый игрок команды. Нельзя так играть в больших матчах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.

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