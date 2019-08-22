Берг считает, что футболистам «Краснодара» должно быть стыдно за свою игру в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
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«Конечно, «Олимпиакос» хорошая команда, но мы помогли им выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Мы позволили им забить четыре гола, три — в концовке, это кошмар. Я не знаю, что сказать. Всё, что могло сложиться плохо — вышло плохо. Мы не использовали наши моменты, пропускали контратаки, у нас не держался мяч, когда было нужно. Всё пошло не так, как должно было», — цитирует шведского форварда сайт Sport24.ru.
По словам Берга, поединок с «Олимпиакосом» стал для игроков «Краснодара» худшим за долгое время.
«Неприятно быть соучастником такого поражения, мне стыдно, и это чувство должен испытывать каждый игрок команды. Нельзя так играть в больших матчах», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.