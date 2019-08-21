Виролайнен рассказала, как её мать отнеслась к планам вернуться в биатлон

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, как её мать, двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, относится к её решению возобновить профессиональную карьеру.

«Она очень меня поддерживает. Сейчас они с папой с нами в Эстонии. Папа помогает со стрельбой, а мама сидит с внуком, пока я тренируюсь», — приводит слова Виролайнен «Спорт-Экпресс».

Ранее 30-летняя Виролайнен объявила о возвращении в биатлон.