Виролайнен рассказала, как её мать отнеслась к планам вернуться в биатлон
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, как её мать, двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, относится к её решению возобновить профессиональную карьеру.
- РИА Новости
«Она очень меня поддерживает. Сейчас они с папой с нами в Эстонии. Папа помогает со стрельбой, а мама сидит с внуком, пока я тренируюсь», — приводит слова Виролайнен «Спорт-Экпресс».
Ранее 30-летняя Виролайнен объявила о возвращении в биатлон.
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