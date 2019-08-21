В «Автомобилисте» рассказали, когда Дацюк восстановится после операции

Директор екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, когда нападающий Павел Дацюк восстановится после операции.

По словам Рябкова, которые передаёт ТАСС, 41-летний нападающий пропустит старт сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Это плановые сроки, о которых известно с мая», — добавил функционер.

Дацюк перешёл в «Автомобилист» в июне 2019 года из санкт-петербургского СКА. Весной он перенёс плановую операцию.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заключит контракт с экс-хоккеистом «Вашингтона» Дмитрием Яшкиным.