СМИ: Тренер чемпионки ОИ по гимнастике подозревается в оскорблении спортсменок

Федерация гимнастики США начала проверку по сообщениям об эмоциональном воздействии и оскорблении спортсменок со стороны тренера Мэгги Хейни, воспитанницей которой является олимпийская чемпионка Лори Эрнандес.

Как сообщает Inside the Games, поводом для начала разбирательства стали жалобы родителей спортсменок.

Отмечается, что Хейни якобы кричала на гимнасток, угрожала им и преследовала их, а также заставляла спортсменок, у которых были травмы, принимать участие в соревнованиях.

Под руководством Хейни американка Лори Эрнандес стала чемпионкой Игр 2016 года в командных соревнованиях и серебряным призёром в упражнении на бревне.

Ранее сообщалось, что Симона Байлз стала первой гимнасткой в истории, сделавшей двойное сальто назад с двумя винтами.