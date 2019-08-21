СМИ: Тренер чемпионки ОИ по гимнастике подозревается в оскорблении спортсменок

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Федерация гимнастики США начала проверку по сообщениям об эмоциональном воздействии и оскорблении спортсменок со стороны тренера Мэгги Хейни, воспитанницей которой является олимпийская чемпионка Лори Эрнандес.
СМИ: Тренер чемпионки ОИ по гимнастике подозревается в оскорблении спортсменок
  • © Bryan Smith/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Inside the Games, поводом для начала разбирательства стали жалобы родителей спортсменок.

Отмечается, что Хейни якобы кричала на гимнасток, угрожала им и преследовала их, а также заставляла спортсменок, у которых были травмы, принимать участие в соревнованиях.

Под руководством Хейни американка Лори Эрнандес стала чемпионкой Игр 2016 года в командных соревнованиях и серебряным призёром в упражнении на бревне. 

Ранее сообщалось, что Симона Байлз стала первой гимнасткой в истории, сделавшей двойное сальто назад с двумя винтами.

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