«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

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Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.

Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.

В составе каталонцев дублем отметился Луис Суарес, а также по разу отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Ранее «Зенит-2» крупно уступил «Барселоне B».

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