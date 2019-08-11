«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.
В составе каталонцев дублем отметился Луис Суарес, а также по разу отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Ранее «Зенит-2» крупно уступил «Барселоне B».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube