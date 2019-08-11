«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.

Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.

В составе каталонцев дублем отметился Луис Суарес, а также по разу отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Ранее «Зенит-2» крупно уступил «Барселоне B».