«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче нового сезона АПЛ

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Норвичем» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

Счёт был открыт на седьмой минуте игры. Мяч в свои ворота забил игрок гостей Грант Хэнли. До перерыва мерсисайдцы отличились ещё трижды — Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги на 19-й, 28-й и 42-й минутах соответственно. Единственный мяч в составе «Норвича» забил Теэму Пукки во второй половине игры.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа стартовали с победы в новом сезоне чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Вест Хэма» Адриан перешёл в «Ливерпуль».