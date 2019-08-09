«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче нового сезона АПЛ

Короткая ссылка
«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Норвичем» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

Счёт был открыт на седьмой минуте игры. Мяч в свои ворота забил игрок гостей Грант Хэнли. До перерыва мерсисайдцы отличились ещё трижды — Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги на 19-й, 28-й и 42-й минутах соответственно. Единственный мяч в составе «Норвича» забил Теэму Пукки во второй половине игры.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа стартовали с победы в новом сезоне чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Вест Хэма» Адриан перешёл в «Ливерпуль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить