Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»

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После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.
Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»
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«Проблем много, которые нужно решать. Главное — адаптировать новичков. Я уже говорил ранее, что мы строим новый коллектив, затем мы будем работать над игрой. Сейчас уже есть определённые сдвиги, но мы продолжим работу», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.

По словам Кононова, в ближайшем матче чемпионата Российской премьер-лиги стоит ожидать появления в составе «Спартака» ещё двух новых игроков — полузащитника Гуса Тиля и нападающего Джордана Ларссона, подписавших контракты с красно-белыми в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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