Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»
- @fcsm_official
«Проблем много, которые нужно решать. Главное — адаптировать новичков. Я уже говорил ранее, что мы строим новый коллектив, затем мы будем работать над игрой. Сейчас уже есть определённые сдвиги, но мы продолжим работу», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.
По словам Кононова, в ближайшем матче чемпионата Российской премьер-лиги стоит ожидать появления в составе «Спартака» ещё двух новых игроков — полузащитника Гуса Тиля и нападающего Джордана Ларссона, подписавших контракты с красно-белыми в летнее межсезонье.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.