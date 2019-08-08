Шнякин предположил, когда «Спартак» определится с будущим Кононова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил, может ли неудача в квалификационном раунде Лиги Европы спровоцировать отставку Кононова.

«Думаю, ближайшие матчи, в том числе дерби с ЦСКА и выезд в Грозный, станут определяющими для Кононова. Но стоит помнить, что на смену одному наставнику должен прийти другой. Пока вариантов не так много. Да, есть Курбан Бердыев, но, учитывая прошлые переговоры, не думаю, что у них получится плодотворное сотрудничество. Также существует вариант со Станиславом Черчесовым, который может совмещать две должности, но вряд ли это произойдёт раньше окончания чемпионата Европы 2020 года. Поэтому готового ответа нет. А пока нужно дать выдохнуть действующему тренеру», — заявил Шнякин в интервью RT.

При этом журналист предположил, что нежелание Черчесова отрицать возможность прихода в «Спартак» может служить определённым сигналом.

«Возможно, таким образом он готовит почву к этому переходу. Но в сложившейся ситуации нельзя забывать о том, что команда неожиданно может заиграть. Тогда все забудут о Черчесове и об остальных кандидатах», — добавил Шнякин.

Ранее Шнякин поделился мнением о характере и поведении наставника «Спартака» Олега Кононова.