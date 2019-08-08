УЕФА наказал тбилисское «Динамо» за расизм болельщиков

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил санкции на тбилисское «Динамо» за проявление расизма болельщиками команды во время матча Лиги Европы с азербайджанской «Габалой».
УЕФА наказал тбилисское «Динамо» за расизм болельщиков
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Клуб наказан проведением одного матча под эгидой УЕФА без зрителей, а также оштрафован на €50 тыс. Помимо этого, «Динамо» обяжут вывесить специальный баннер против расизма с символикой УЕФА, сообщает официальный сайт организации.  

Команда из Тбилиси дважды обыграла «Габалу» в матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы. Следующим соперником грузинского коллектива станет «Фейеноорд» из Нидерландов. 

Ранее стало известно, что ВФВ извинится за жест тренера Бузато.

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