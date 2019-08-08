«Краснодар» аннулировал около 300 билетов на матч с «Порту» из-за их перепродажи

«Краснодар» после дебютного матча Лиги чемпионов с «Порту» рассказал о борьбе со спекулянтами.

«Перед матчем было аннулировано около 300 билетов по той причине, что они участвовали в перепродаже. ФК «Краснодар» предупреждал, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. На матче таких билетов было выявлено порядка 300, и в итоге те, кто приобрёл их, не смогли попасть на стадион. Впредь мы точно так же будем бороться с перекупщиками», — говорится на сайте клуба.

Ранее Берг рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Порту».