Шнякин: «Спартаку» в матчах с «Туном» стоит опасаться самого себя

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Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин считает, что московский «Спартак» является фаворитом в противостоянии со швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Шнякин: «Спартаку» в матчах с «Туном» стоит опасаться самого себя
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«Спартак» потерял лидеров, но ведь из «Туна» ушли самые результативные игроки — Марвин Шпильман и Деян Соргич. В команде также идёт перестройка. Кроме того, у них всего лишь два футболиста вызываются в сборные, и то это Палестина и Лихтенштейн. Состав выглядит сырым, хотя в любом случае на них будет интересно посмотреть. Учитывая системные проблемы москвичей, мне кажется, что обе встречи получатся результативными. Однако думаю, что красно-белые в них будут фаворитами», — заявил комментатор в интервью RT.

По его словам, сильной стороной «Туна» является отсутствие страха перед более авторитетными соперниками.

«История показывает, что в еврокубках они чувствуют себя так же комфортно. Например, в свой дебютный сезон в Лиге чемпионов команда сумела дойти до группового этапа и занять там третью строчку. Подопечным Кононова стоит опасаться самих себя и своих проблем. Чтобы избежать трудностей, им нужно показать свои лучшие качества. Но сложности всё равно будут, ведь это «Спартак», — добавил Шнякин.

Ранее Шнякин прокомментировал трансферную политику московского «Спартака».

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