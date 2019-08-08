Шнякин не считает Кононова слишком мягким тренером для «Спартака»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о характере и поведении наставника «Спартака» Олега Кононова.
Шнякин не считает Кононова слишком мягким тренером для «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«То, что Кононов слишком мягкий тренер для такого клуба, как «Спартак», — маленький миф. На самом деле всё несколько иначе. Это раскованный человек, который умеет свободно общаться, когда на него не направлены объективы камер. Он думает не только о том, что ему ответить, но и какую реакцию вызовут его слова», — заявил Шнякин в интервью RT

Ранее Олег Кононов объяснил, почему считает «Спартак» и «Тун» равными командами.

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