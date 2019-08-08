«Ростов» рассказал, когда объявит о приобретении новых футболистов
- @rostovfc
Как сообщается на официальной странице «Ростова» в социальной сети Twitter, завтра, 9 августа, клуб объявит о приобретении новых футболистов.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2019
Завтра мы объявим новичков!!!
Ждете? 😉 pic.twitter.com/FGD0UdiJlz
В нынешнем сезоне «Ростов» уже пригласил семь новых футболистов, а самым дорогим из трансферов команды по версии Transfermarkt стал голкипер Егор Бабурин. За него коллектив выплатил «Зениту» компенсацию в размере €500 тыс.
Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Спартака» может продолжить карьеру в «Эвертоне».