«Ростов» рассказал, когда объявит о приобретении новых футболистов

Клуб Российской премьер-лиги «Ростов» рассказал, когда объявит о новых приобретениях.

Как сообщается на официальной странице «Ростова» в социальной сети Twitter, завтра, 9 августа, клуб объявит о приобретении новых футболистов.

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Завтра мы объявим новичков!!!



Ждете? 😉 pic.twitter.com/FGD0UdiJlz — Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2019

В нынешнем сезоне «Ростов» уже пригласил семь новых футболистов, а самым дорогим из трансферов команды по версии Transfermarkt стал голкипер Егор Бабурин. За него коллектив выплатил «Зениту» компенсацию в размере €500 тыс.

Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Спартака» может продолжить карьеру в «Эвертоне».