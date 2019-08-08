«Ростов» рассказал, когда объявит о приобретении новых футболистов

Короткая ссылка
Клуб Российской премьер-лиги «Ростов» рассказал, когда объявит о новых приобретениях.
«Ростов» рассказал, когда объявит о приобретении новых футболистов
  • @rostovfc
  • Twitter

Как сообщается на официальной странице «Ростова» в социальной сети Twitter, завтра, 9 августа, клуб объявит о приобретении новых футболистов.

В нынешнем сезоне «Ростов» уже пригласил семь новых футболистов, а самым дорогим из трансферов команды по версии Transfermarkt стал голкипер Егор Бабурин. За него коллектив выплатил «Зениту» компенсацию в размере €500 тыс.

Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Спартака» может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить