Берг рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Порту»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился мнением о том, за счёт чего российская команда может обыграть португальский «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Здесь должны сойтись воедино сразу несколько факторов: и удача, и тяжёлая упорная работа, а самое главное, чтобы дни, когда проходят эти игры, были «нашими днями», — цитирует Берга пресс-служба «Краснодара».

По словам шведа, в такие дни у футболистов «Краснодара» многое получается на поле и они способны нанести поражение любому противнику, несмотря на звания и титулы.

Берг известен по выступлениям за шведский «Гётеборг», голландские «Гронинген» и ПСВ, немецкий «Гамбург», греческий «Панатинаикос» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Состав «Краснодара» Маркус пополнил летом.

Ранее сообщалось, что матч шестого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Краснодаром» состоится 18 августа.