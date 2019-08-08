Берг рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Порту»
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«Здесь должны сойтись воедино сразу несколько факторов: и удача, и тяжёлая упорная работа, а самое главное, чтобы дни, когда проходят эти игры, были «нашими днями», — цитирует Берга пресс-служба «Краснодара».
По словам шведа, в такие дни у футболистов «Краснодара» многое получается на поле и они способны нанести поражение любому противнику, несмотря на звания и титулы.
Берг известен по выступлениям за шведский «Гётеборг», голландские «Гронинген» и ПСВ, немецкий «Гамбург», греческий «Панатинаикос» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Состав «Краснодара» Маркус пополнил летом.
Ранее сообщалось, что матч шестого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Краснодаром» состоится 18 августа.