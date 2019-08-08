Быстров заявил, что вылет «Спартака» от «Туна» в ЛЕ будет позором
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«У «Спартака» будут тяжёлые поединки с «Туном». Оцениваю шансы команд 50 на 50. Сумеет ли «Спартак» быстро перестроиться в таком составе, покажет только игра. Если такому клубу, как «Спартак», не удастся выбить «Тун», это будет катастрофа», — цитирует Быстрова Sport24.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в Швейцарии. Начало матча — в 20:00 мск.
Ранее Шнякин заявил, что «Спартак» мог расстаться с кем угодно, но не с Фернандо.