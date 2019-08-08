Быстров заявил, что вылет «Спартака» от «Туна» в ЛЕ будет позором

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, в настоящее время работающий экспертом на «Матч ТВ», считает, что красно-белым предстоят непростые поединки в квалификации Лиги Европы.

«У «Спартака» будут тяжёлые поединки с «Туном». Оцениваю шансы команд 50 на 50. Сумеет ли «Спартак» быстро перестроиться в таком составе, покажет только игра. Если такому клубу, как «Спартак», не удастся выбить «Тун», это будет катастрофа», — цитирует Быстрова Sport24.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в Швейцарии. Начало матча — в 20:00 мск.

Ранее Шнякин заявил, что «Спартак» мог расстаться с кем угодно, но не с Фернандо.