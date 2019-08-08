Шнякин: «Спартак» мог расстаться с кем угодно, но не с Фернандо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин подвёл промежуточные итоги трансферной кампании столичного «Спартака».

«Лично для меня сюрпризом стала продажа Фернандо. Можно было расстаться с кем угодно, но только не с ним. Он был системообразующим игроком и помог бы новому костяку достичь результатов. В свои 27 лет явно не сказал последнего слова на поле. Думал, он сделает это в составе москвичей. На мой взгляд, он и Зе Луиш — игроки, с которыми можно было бы строить новую команду», — заявил Шнякин в интервью RT.

При этом журналист подчеркнул, что глобальные кадровые перестановки были необходимы команде.

«Так или иначе, но игрокам нужны мотивация и новый вызов. Кадровая встряска идеально подходит для этих целей. Да и в целом «Спартак» — команда энергозатратная, никакие деньги не сгладят того давления, с которым сталкиваются игроки, выходящие на поле в футболке с ромбом. Кто-то из ушедших мог банально устать от этого. Честно говоря, больше удивило то, что всё это произошло так внезапно и практически в полной тишине», — добавил Шнякин.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что оставил бы Фернандо и Зе Луиша в «Спартаке».