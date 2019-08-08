Комментатор «Матч ТВ»: Шюррле способен заблистать в РПЛ

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал переход немецкого полузащитника Андре Шюррле в «Спартак».
Комментатор «Матч ТВ»: Шюррле способен заблистать в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Большой вопрос, сумеет ли он вернуться на былой уровень. Есть ощущение, что нет. Но даже в таком состоянии он способен заблистать в РПЛ. Как ни крути он приехал к нам не с пляжа, где отдыхал. Будет набирать. Входить в темп от матча к матчу, как принято в Европе. Кстати, думаю в дебютной встрече с «Динамо» он и не планировал выходить на целый тайм. Так сложились обстоятельства», — заявил Шнякин в интервью RT.

Ранее британский журналист Джек Питт-Брук заявил, что Шюррле мог перейти в «Спартак» из-за денег.

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