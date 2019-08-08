Ян намекнул, что хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC Эдгаром

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на переход экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгара в его дивизион.

Российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем дивизионе, прокомментировал новость о переходе в данный дивизион экс-чемпиона в лёгком весе Фрэнки Эдгара, намекнув на желание провести с ним поединок. Об этом спортсмен написал в своём Twitter.

В последнем бою Фрэнки Эдгар проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC 240.

Ранее стало известно, почему Магомедшарипов не получил бой за звание первого претендента на титул чемпиона UFC.