Ян намекнул, что хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC Эдгаром
- @UFCEurope
Российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем дивизионе, прокомментировал новость о переходе в данный дивизион экс-чемпиона в лёгком весе Фрэнки Эдгара, намекнув на желание провести с ним поединок. Об этом спортсмен написал в своём Twitter.
В последнем бою Фрэнки Эдгар проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC 240.
Ранее стало известно, почему Магомедшарипов не получил бой за звание первого претендента на титул чемпиона UFC.