Ян намекнул, что хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC Эдгаром

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на переход экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгара в его дивизион.
Ян намекнул, что хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC Эдгаром
  • @UFCEurope
  • Twitter

Российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем дивизионе, прокомментировал новость о переходе в данный дивизион экс-чемпиона в лёгком весе Фрэнки Эдгара, намекнув на желание провести с ним поединок. Об этом спортсмен написал в своём Twitter.

В последнем бою Фрэнки Эдгар проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC 240.

Ранее стало известно, почему Магомедшарипов не получил бой за звание первого претендента на титул чемпиона UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить