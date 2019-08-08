С. Уильямс: надо будет изучить игру Александровой

Американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, где она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

«Я со многими теннисистками сталкиваюсь в первый раз. Потому мне надо будет немного изучить её игру, а затем просто начать действовать», — цитирует слова американки официальный сайт WTA.

Серена Уильямс и Екатерина Александрова никогда не играли друг против друга. Американка является восьмой сеянной на турнире в Торонто, в то время как российская спортсменка пробилась в основную стадию соревнования через квалификацию.

Ранее сообщалось, что Кузнецова одержала победу над Векич и вышла в третий круг турнира WTA в Торонто.