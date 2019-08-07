Футболист «Динамо» Соснин высказался об эпизоде с Понсе и Шуниным

Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин прокомментировал эпизод между голкипером команды Антоном Шуниным и форвардом столичного «Спартака» Эсекьелем Понсе, который произошёл в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С моей точки было видно только столкновение — куда именно соперник попал Антону я не видел. Но потом пересмотрел эпизод и понял: это 100% красная карточка», — цитирует Соснина Sport24.

Хавбек также признался, что фотографию повреждения Шунина сделал именно он, но не понимает, как она попала в интернет, так как он показал её только семье.

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил Шунина в грудь, за что был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру, которая в итоге завершилась вничью — 0:0.

Ранее Понсе принёс извинения Шунину за опасную игру в матче «Спартак» — «Динамо».