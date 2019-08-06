Рудаков: «Арсеналу» было нереально удержать прошлогодних лидеров в команде
«Это было абсолютно нереально. Когда перед футболистом открывается перспектива попасть в «Зенит» или «Спартак», то он не захочет оставаться в «Арсенале». Именно поэтому мы не могли удержать Бакаева, Мирзова, Джоржевича», — цитирует функционера «Советский спорт».
По его словам, несмотря на то, что «Арсенал» не способен конкурировать с грандами российского футбола в плане трансферов, у туляков получается постоянно построить правильную атмосферу в команде.
«Определяющая роль у нашего президента Гурама Аджоева. Как человек, сам поигравший в футбол на высоком уровне, он досконально понимает принципы функционирования профессионального клуба», — сказал Рудаков.
В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место, что позволило ему сыграть в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Тамбов» в четвёртом туре РПЛ.