Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб
Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в Twitter.
Теттех выступал за бело-голубых с 2018 года. В прошлом сезоне хавбек сыграл 25 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч.
Ранее футболист Самба Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форрест».
🔄 Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское #Динамо и продолжит карьеру в турецком @GazisehirFK— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 5, 2019
👏🏻 Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!#fcdm#ДинамоМосква#твоякоманДаpic.twitter.com/gq7GTZ5FRq