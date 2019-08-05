Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе полузащитника команды Абдула Азиза Теттеха в турецкий «Газишехир Газиантеп».

Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в Twitter.

Теттех выступал за бело-голубых с 2018 года. В прошлом сезоне хавбек сыграл 25 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее футболист Самба Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форрест».