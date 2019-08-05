Голландские фанаты провели акцию в поддержку смертельно больного экс-игрока «Зенита»

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Во время матча первого тура чемпионата Нидерландов по футболу между АЗ и «Фортуной», который состоялся в Алкмаре и завершился победой хозяев со счётом 4:0, болельщики обеих команд провели акцию в поддержку полузащитника Фернандо Риксена, страдающего от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза.
Голландские фанаты провели акцию в поддержку смертельно больного экс-игрока «Зенита»
  • © Joep Leenen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница АЗ в социальной сети Twitter.

Ранее Риксен выступал и в составе АЗ, и в составе «Фортуны» — в форме последней он начинал и завершал профессиональную карьеру. Наибольших успехов голландский полузащитник добился с «Зенитом», с которым становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Зенита» поддержали смертельно больного Риксена.

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