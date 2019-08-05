Голландские фанаты провели акцию в поддержку смертельно больного экс-игрока «Зенита»
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Об этом сообщает официальная страница АЗ в социальной сети Twitter.
👏🏼 Fernando Ricksen#azfor#neversurrender#AZpic.twitter.com/Gdrgpnlnjn— AZ (@AZAlkmaar) 4 августа 2019 г.
Ранее Риксен выступал и в составе АЗ, и в составе «Фортуны» — в форме последней он начинал и завершал профессиональную карьеру. Наибольших успехов голландский полузащитник добился с «Зенитом», с которым становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Зенита» поддержали смертельно больного Риксена.