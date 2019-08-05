Голландские фанаты провели акцию в поддержку смертельно больного экс-игрока «Зенита»

Во время матча первого тура чемпионата Нидерландов по футболу между АЗ и «Фортуной», который состоялся в Алкмаре и завершился победой хозяев со счётом 4:0, болельщики обеих команд провели акцию в поддержку полузащитника Фернандо Риксена, страдающего от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза.

© Joep Leenen/ZUMAPRESS.com

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Об этом сообщает официальная страница АЗ в социальной сети Twitter. 👏🏼 Fernando Ricksen#azfor#neversurrender#AZpic.twitter.com/Gdrgpnlnjn — AZ (@AZAlkmaar) 4 августа 2019 г. Ранее Риксен выступал и в составе АЗ, и в составе «Фортуны» — в форме последней он начинал и завершал профессиональную карьеру. Наибольших успехов голландский полузащитник добился с «Зенитом», с которым становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Зенита» поддержали смертельно больного Риксена.