Президент «Арсенала» выразил поддержку Черевченко после вылета из ЛЕ

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Руководство тульского «Арсенала» поддержало главного тренера команды Игоря Черевченко, несмотря на поражение команды в квалификации Лиги Европы от азербайджанского «Нефтчи».
Президент «Арсенала» выразил поддержку Черевченко после вылета из ЛЕ
  • РИА Новости

«Несмотря на болезненный вылет из Лиги Европы, мы настроены на работу и достижение результата в текущем сезоне. На следующий день после матча президент клуба Гурам Аджоев позвонил главному тренеру команды Игорю Черевченко, выразив ему полную поддержку. Психологически нелегко пережить такой удар, но нет сомнений, что при поддержке болельщиков коллектив справится и приложит все силы, чтобы вновь порадовать тех, кто всей душой, по-настоящему переживает за тульский «Арсенал», — цитирует Sport24 слова генерального директора клуба Дмитрия Балашова.

Тульский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда после поражения от азербайджанского «Нефтчи», не сумев забить ни одного гола (0:1, 0:3).

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» завершил дебютное выступление в Лиге Европы после поражения от «Нефтчи».

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